Update: Zenit kondigt inkomende transfer aan van 21 miljoen euro

Zenit Sint-Petersburg staat op het punt om zich officieel te versterken met Sebastián Driussi. De Russische grootmacht heeft een akkoord bereikt met River Plate: de spits kan overkomen voor vijftien miljoen euro, het bedrag van zijn afkoopclausule. Trainer Marcelo Gallardo van de Argentijnse club bevestigt de naderende overgang.

"River Plate heeft een aanbod ontvangen dat overeenkomt met de afkoopclausule. Ik heb gesproken met Sebastián en ik denk dat het een mooie kans is voor hem", vertelt Gallardo in de Argentijnse media. Volgens TyC Sports is Driussi ook persoonlijk rond met Zenit. Hij gaat een vijfjarig contract signeren en zal werken onder Roberto Mancini. Zenit troeft de nodige clubs af: Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, AS Roma, Sampdoria en Olympique Marseille werden de afgelopen maanden met Driussi in verband gebracht.

Dit seizoen kwam de 21-jarige aanvaller tot 29 wedstrijden, waarin hij 17 keer scoorde. Ajax had hem anderhalf jaar geleden op de korrel, gaf toenmalig trainer Frank de Boer toe in februari 2016. "We hebben veel spitsen bekeken, zoals een twintigjarige spits van River Plate, spelend in een tweespitsensysteem. Gaat zo'n jongen het meteen brengen? Hij zal eerst moeten acclimatiseren. Echt, het blijft zo lastig", zei De Boer toen in gesprek met Ajax Life. Uiteindelijk haalde de club geen spits in die transferperiode. Zenit twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, ondanks dat Driussi verwikkeld is in een dopingschandaal in zijn thuisland.

Evenals zes ploeggenoten zou de aanvaller recentelijk positief hebben getest op het gebruik van verboden middelen. De namen van Lucas Martínez en Camilo Mayada vielen eerder al en deze week meldden Argentijnse media dat ook Driussi, Jonathan Maidana, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández en Lucas Alario in de fout gegaan zouden zijn. Alle spelers zouden een diureticum hebben ingenomen. Dat is niet prestatiebevorderend, maar kan wel ingezet worden om het gebruik van andere middelen te verhullen. Volgens Russische media heeft de affaire geen invloed op de transfer naar Zenit.

Update 8 juli 18.30 uur - Zenit kondigt inkomende transfer aan van 21 miljoen euro

Sebastián Driussi is officieel speler van Zenit Sint-Petersburg. De club uit Rusland maakt zaterdag bekend dat de 21-jarige aanvaller is overgenomen van River Plate en een contract heeft getekend voor vier seizoenen. Volgens voetbalcommentator Nobel Arustamyan van Match TV heeft Zenit 21 miljoen euro betaald en gaat de Argentijn tweeënhalf miljoen op jaarbasis verdienen in Rusland.