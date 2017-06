‘Geinteresseerde clubs in ’man van 50.000 euro per dag‘ haken één voor één af’

Het ziet ernaar uit Wayne Rooney ook komend seizoen genoegen zal moeten nemen met een plek op de reservebank van Manchester United. Britse media schrijven zaterdag dat de aanvaller annex captain moeite heeft om een potentiële nieuwe werkgever te vinden. Hij heeft niet één aanbieding ontvangen die in de buurt komt van zijn wensen, zo klinkt het.

Rooney, 31 jaar, is met een weeksalaris van 350.000 euro de absolute grootverdiener op Old Trafford en heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, plus een optie voor nog een jaar. Manchester United is niet van plan om de Engels international voor niets te laten gaan en is ook niet van zins om een geldbedrag aan de clubtopscorer aller tijden mee te geven, ter compensatie van het salaris dat hij misloopt als hij vertrekt. Rooney wil op zijn beurt absoluut niet inleveren op financieel gebied.

De combinatie van een transfersom en het salaris schrikt veel clubs af, zo stellen de kranten in Engeland. Voormalig werkgever Everton spendeerde liever miljoenen aan de komst van Davy Klaassen en heeft ook Gylfi Sigurdsson van Swansea City op het oog. Van interesse uit China is inmiddels geen sprake meer, nu de belastingen in het Aziatische land inzake buitenlandse aankopen aanzienlijk zijn verhoogd.

De verwachting is dan ook dat Rooney ook komend seizoen niet veel aan spelen zal toekomen, als hij Old Trafford niet verlaat. De Engelsman kwam in 2017 in slechts zeventien officiële duels in actie, waarvan zeven keer als invaller. Daarin was hij vijfmaal trefzeker. Rooney is inmiddels ook zijn plek in de nationale selectie van Engeland verloren.