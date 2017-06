‘Feyenoord denkt aan Utrechtse publiekslieveling als opvolger van Karsdorp’

Giovanni Troupée van FC Utrecht komt in beeld bij Feyenoord zodra de overgang van Rick Karsdorp naar AS Roma officieel is, zo schrijft De Telegraaf zaterdag. De negentienjarige verdediger annex jeugdinternational zal echter niet goedkoop zijn, daar hij zijn contract met de Domstedelingen net verlengd heeft. Troupée ligt nu tot de zomer van 2021 vast.

Troupée was 17 jaar en 58 dagen oud toen hij zijn debuut in de hoofdmacht maakte en was daarmee de jongste debutant ooit van de Utrechtse profclub. Inmiddels heeft ‘Gio’ 33 Eredivisiepartijen op zijn conto staan. Met zijn kenmerkende stijl van spelen behoort hij tot de publiekslievelingen in de Domstad. Troupée won afgelopen seizoen de Di Tommaso Trofee uit handen van de supporters.

Feyenoord hoopt een recordbedrag aan de naderende verkoop van Karsdorp aan AS Roma over te houden. Dat wil echter niet zeggen dat de Rotterdammers van plan zijn om geld over de balk te smijten. Feyenoord praat al met FC Utrecht over een eventuele overstap van Sofyan Amrabat. Meer dan 2,5 miljoen euro wil men niet betalen voor de middenvelder annex Marokkaans A-international.

Feyenoord weigert om bedragen van vijf à zes miljoen euro voor spelers van Nederlandse subtoppers neer te tellen. FC Utrecht weet echter dat spelers als Amrabat en ook Troupée door meerdere clubs worden begeerd. Amrabat is ook in beeld bij Red Bull Salzburg en Watford, terwijl de ontwikkeling van Troupée ook in het buitenland niet onopgemerkt is gebleven. Feyenoord werd eerder al met Kevin Diks in verband gebracht. De verdediger werd afgelopen seizoen door Fiorentina aan Vitesse verhuurd.

Met Bart Nieuwkoop heeft Feyenoord al een opvolger voor Karsdorp in huis. Toch wil technisch directeur Martin van Geel nog een rechterverdediger aan de selectie van Giovanni van Bronckhorst toevoegen.