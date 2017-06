Alleen keuring scheidt voormalig Frans jeugdinternational nog van Willem II

Karim Coulibaly gaat zo goed als zeker bij Willem II aan de slag. De linksbuiten en de Tilburgse club zijn tot een vergelijk gekomen en AS Nancy heeft een formeel bod op Coulibaly geaccepteerd, zo meldt de Franse club vrijdagavond via de officiële kanalen.

Als de 24-jarige Coulibaly binnenkort een medische keuring doorstaat, tekent hij in Tilburg. Wanneer die keuring is, wil de Tilburgse club nog niet zeggen, zo informeert Omroep Brabant. Coulibaly zal zondag hoe dan ook de eerste training van Willem II in aanloop naar het nieuwe seizoen meemaken.

Coulibaly, die over een Frans en een Senegalees paspoort beschikt, maakte in de Ligue 2 zijn officiële debuut voor AS Nancy. De geboren Senegalees, die acht interlands voor Frankrijk Onder-18, Onder-19 en Onder-20 speelde, kwam in totaal tot 63 duels voor AS Nancy, waarin hij tienmaal scoorde. De Franse club degradeerde afgelopen seizoen uit de Ligue 1.