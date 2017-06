‘Het ziet er goed uit, ik ga ervan uit dat Westermann hierheen komt’

Heiko Westermann streek pas een jaar geleden neer bij Ajax, maar het lijkt er sterk op dat er alweer een einde komt aan het dienstverband van de ervaren Duitser in Amsterdam. Thorsten Fink verwacht zijn landgenoot op korte termijn namelijk bij Austria Wien te mogen verwelkomen.

“Ik ga ervan uit dat Westermann komt. Het is nog niet in kannen en kruiken, maar het ziet er zeer goed uit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Westermann bij ons speelt, maar het is uiteraard pas officieel rond als het contract getekend is”, vertelt de trainer van de Oostenrijkers in gesprek met Laola1. “Hij graag weer spelen en weer plezier hebben in het voetbal, hij wil nog één keer wat bereiken.”

Westermann beschikt bij Ajax nog over een contract tot volgend seizoen, maar vorige week doken al berichten op dat de kans groot is dat beide partijen met wederzijdse instemming uit elkaar zullen gaan. De Oostenrijkse topclub zou voor Westermann na Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Schalke 04, Hamburger SV, Real Betis en Ajax de zevende werkgever worden.