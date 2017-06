‘Zulke spelers zijn er niet veel, dus ik snap Feyenoord wel’

Feyenoord raakte onlangs Eljero Elia kwijt en speelt daarop in door Jean-Paul Boëtius terug te halen van FC Basel. Kees van Wonderen snapt wel dat de Rotterdammers weer uitgekomen zijn bij hun jeugdexponent, al vraagt hij zich ook af of Boëtius het in zich heeft om de status van talent te ontstijgen.