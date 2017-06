‘Hij heeft nooit geleerd met centen om te gaan, doodzonde’

Het is vrijdag exact tien jaar geleden dat Jong Oranje zich in eigen land kroonde tot Europees kampioen. Royston Drenthe was een van de smaakmakers in de succesformatie van Foppe de Haan en verdiende dankzij een sterk toernooi een transfer naar Real Madrid. De carrière van de geboren Rotterdammer verliep tot grote spijt van De Haan echter minder succesvol dan gehoopt.

Drenthe verliet De Koninklijke drie seizoenen na zijn komst van Feyenoord via de achterdeur en zou uiteindelijk nergens meer het niveau aantikken dat hij in 2007 haalde op het jeugd-EK. Begin dit jaar zette hij op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. "Royston was geweldig in vorm dat EK", blikt De Haan in gesprek met Voetbal International terug. "Ik had een goede relatie met hem en kon hem net op de juiste manier raken. Daarna is hij slachtoffer van zichzelf geworden."

"Hij vertrok als twintigjarige jongen naar Real Madrid voor een enorm bedrag en daar ging hij vele miljoenen verdienen", vervolgt de oefenmeester. "Dat is ook hartstikkene moeilijk, om daar mee om te gaan, zeker als je ziet waar hij vandaan kwam. Hij had nooit geleerd om met centen om te gaan. Doodzonde, want hij had geweldig veel talent. Ik sprak hem pas nog, ook toen was het weer gezellig. Hij oogde fit."