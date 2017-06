Slecht nieuws voor Barcelona: ‘Hij gaat niet weg, een vervanger halen is lastig’

Volgens Globo Esporte zou Barcelona-onderhandelaar Raul Sanllehí al gesproken hebben met de zaakwaarnemer van Paulinho. De middenvelder mag echter niet zomaar gaan bij Guangzhou Evergrande. Luiz Felipe Scolari, trainer bij de Chinese club, denkt niet dat de Braziliaan zal vertrekken.

“Paulinho zal Guangzhou niet verlaten. Hij heeft een afkoopsom van veertig miljoen euro in zijn contract. Op dit moment is het voor een Chinese club niet makkelijk om een vervanger te halen voor iemand als Paulinho. Dat is erg duur, door de nieuwe belastingen die we moeten betalen”, zegt Scolari tegenover El Mundo Deportivo.

“Als er een kans was dat Paulinho zou vertrekken, had ik het geweten. Maar ik weet van niks”, aldus de Braziliaanse oefenmeester. De 28-jarige Paulinho maakte twee jaar geleden voor veertien miljoen de overstap van Tottenham Hotspur naar Guangzhou Evergrande. Ondanks dat de middenvelder in China speelt, is hij nog altijd vaste klant bij de Braziliaanse nationale ploeg.