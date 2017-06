‘Galatasaray wordt serieus en informeert naar PSV’er’

Galatasaray lijkt serieuze belangstelling te hebben voor Jetro Willems. Het Eindhovens Dagblad meldt namelijk dat de nummer drie van het afgelopen seizoen naar de 23-jarige linkerverdediger van PSV heeft geïnformeerd.

De club van trainer Igor Tudor is niet geheel tevreden over Lionel Carole en is derhalve op zoek naar een nieuwe back. Als men daadwerkelijk voor Willems wil gaan, dan zal men volgens de regionale krant ‘enkele miljoenen’ moeten betalen. De vraagprijs luidde eerder acht miljoen euro, maar PSV neemt nu met minder genoegen.

Sparta Rotterdam wacht de ontwikkelingen in het Phillips Stadion in spanning af, want die club leidde Willems op en heeft recht op 7,5 procent van de transfersom. Willems kwam tot dusverre tot 12 doelpunten en 34 assists in 192 officiële wedstrijden voor PSV en hij werd twee keer kampioen, won tweemaal de Johan Cruijff Schaal en won één keer de KNVB-Beker.

“Ik voetbal bij PSV, de mooiste club van Nederland, en dat vergeten we nog wel eens. Ik moet niet per se weg, ik ga pas weg als het moment en de club juist zijn”, zei Willems vorige week vrijdag nog. “Ja, voor mijn gevoel ben ik wel toe aan een transfer. Ik heb in Nederland met PSV alles gewonnen wat er te winnen valt en zou het graag eens over de grens willen bekijken. Maar dan moeten geïnteresseerde clubs zich wel melden, natuurlijk.”