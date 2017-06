Klopp gelooft in topaankoop: ‘De perfecte mix tussen ervaring en potentie’

Liverpool maakte donderdagavond melding van de komst van Mohamed Salah en Jürgen Klopp is erg tevreden met de komst van de rechtsbuiten, die na Dominic Solanke de tweede aanwinst is voor komend seizoen. “Mohamed heeft de perfecte mix tussen ervaring en potentieel”, zegt manager Klopp op de clubwebsite.

“Hij kent de Premier League, heeft een staat van dienst in de Champions League opgebouwd en is een van de belangrijkste spelers voor zijn land. Zijn cijfers in Italië zijn buitengewoon en zijn kwaliteiten bij balbezit zullen ons team en onze selectie beter maken”, vertelt Klopp. “Ik heb hem gevolgd sinds hij doorbrak bij FC Basel en hij heeft zich ontwikkeld tot een erg goede speler.”

“Zijn snelheid is ongelooflijk, hij geeft ons elftal meer aanvallende dreiging in een positive waar we al erg sterk zijn. We worden met Salah nu nog competitiever. Het belangrijkste voor ons is echter dat de speler hongerig is, heel graag beter wil worden. Hij gelooft in wat we hier proberen te doen en daar wil hij graag deel van uitmaken. Ik heet hem van harte welkom bij de Liverpool-familie.” Salah kost Liverpool 42 miljoen euro.