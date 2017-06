Duitsland en Chili in evenwicht na boeiend voetbalgevecht

De nationale ploegen van Duitsland en Chili hebben de punten donderdagavond gedeeld. Alexis Sánchez opende de score in Kazan, maar Lars Stindl maakte voor rust nog gelijk: 1-1. Die Mannschaft en Chili staan nu met vier punten op een gedeelde eerste plaats in Groep B van de Confederations Cup.

Sánchez opende na zes minuten de score en kroonde zich daarmee tot topscorer van zijn land, want met zijn 38e treffer passeerde hij Marcelo Salas. De aanvaller van Arsenal strafte een foute inspeelpass van de slordig spelende Shkodran Mustafi af en schoot in de korte hoek raak: 0-1. De wedstrijd golfde in de eerste helft op en neer en dat leverde een vermakelijke kijkspel op. De beste kansen bleven wel voor Chili: na negentien minuten had Eduardo Vargas er 0-2 van kunnen maken, maar de dwarsligger redde Marc-André ter Stegen.

Duitsland kwam amper tot open kansen, maar vier minuten voor de onderbreking was het opeens raak in de Kazan Arena: Stindl werkte een perfect afgemeten voorzet van Jonas Hector binnen na een fraaie aanval. De schaduwspits van Borussia Mönchengladbach scoorde ook al tegen Australië. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Chili: Sánchez draaide een vrije trap op het dak van het doel. Daar zou het in de tweede helft ook lange tijd bij blijven.

Chili deed nog een poging middels een kopbal van Arturo Vidal, die over ging, en Duitsland kwam niet verder dan enkele halve mogelijkheden. In de laatste tien minuten schroefde Chili het speltempo wat op, maar dat resulteerde niet in serieuze kansen. Duitsland en Chili besluiten de groepsfase van het toernooi met wedstrijden tegen respectievelijk Kameroen en Australië. Die ploegen hebben allebei één punt en lijken kwalificatie voor de knock-outfase misschien al wel te moeten vergeten.

Kameroen - Australië 1-1

Kameroen en Australië hielden elkaar eerder op de avond in evenwicht. Beide landen moesten winnen om nog een goede kans te maken op de volgende ronde, maar een puntendeling bleek het hoogst haalbare. De gezapige eerste helft eindigde met een doelpunt van Kameroen: op slag van rust maakte André-Frank Zambo Anguissa de openingstreffer. De Olympique Marseille-middenvelder anticipeerde goed op een lange bal en zorgde met een wippertje over doelman Mathew Ryan voor een voorsprong. Na een uur kwam Australië langszij: Milorad Mazic, de scheidsrechter van dienst, legde de bal na een overtreding op Alex Gersbach op de stip en Mark Milligan bleef koel en schoot de 1-1 eindstand op het scorebord.