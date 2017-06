‘Galatasaray heeft naast Ajax-back ook verdediger van PSV in het vizier’

Galatasaray is naar verluidt zeer geïnteresseerd in Kenny Tete, en zou zelfs Wesley Sneijder in de deal willen betrekken, en de rechstback van Ajax is mogelijk niet de enige verdediger uit de Eredivisie die deze zomer naar Istanbul vertrekt. Cim Bom zou namelijk ook interesse hebben in Jetro Willems.

Kral Spor meldt dat Galatasaray de linkervleugelverdediger van PSV als een alternatief voor Gaël Clichy ziet. De bij Manchester City vertrokken Fransman is in principe de eerste keus, maar door zijn saraliseisen zit er voorlopig weinig schot in de onderhandelingen. Willems zou in het geval dat de komst van de transfervrije Clichy niet doorgaat de volgende op de lijst zijn.

PSV mikt volgens het medium op een transfersom van acht miljoen euro, terwijl Galatasaray voor een bedrag van vijf à zes miljoen euro zaken wil doen. Willems heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2018 en lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een nieuwe uitdaging. PSV heeft met Chelsea-back Kenedy naar verluidt ook al een opvolger op het oog.