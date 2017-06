Update: Komende twee jaar geen extra beloftenteams in voetbalpiramide

De aanwezigheid van Jong Ajax, Jong PSV, Jong FC Utrecht en Jong AZ in de Jupiler League volgend seizoen heeft al tot de nodige kritiek geleid en voor de voetbaljaargang 2017/18 hebben nog eens achttien profclubs hun beloftenteam aangemeld voor instroming in de voetbalpiramide. De KNVB zoekt nu naar de gulden middenweg en lijkt voor een compromis te gaan.

Voetbal International meldt namelijk dat de nieuw aangemelde Jong-elftallen niet hoeven te rekenen op directe instroming in de Tweede of Derde Divisie. Volgens de nieuwe plannen werken de achttien teams volgend seizoen een onderlinge competitie af, waarbij twee plaatsen in de Derde Divisie en zes plekken in de Hoofdklasse te verdienen zijn. In de daaropvolgende jaren promoveren de twee beste van de overgebleven tien teams, die een eigen competitie afwerken, naar de Hoofdklasse, waar zij de plek van de twee minst presterende Jong-teams innemen.

De KNVB wil in de toekomst wel vasthouden aan het maximum van vier beloftenploegen in een competitie, wat volgend seizoen in de Jupiler League net haalbaar is. Door de degradatie van Jong Vitesse en Jong FC Twente is Jong Sparta Rotterdam na de zomer het enige beloftenelftal dat in de Tweede Divisie actief zal zijn.

Update 28 juni 21.14 uur - Komende twee jaar geen extra beloftenteams in voetbalpiramide

In tegenstelling tot eerdere plannen van de KNVB zullen er de komende twee jaar geen extra beloftenteams toetreden tot de voetbalpiramide. De bond heeft dit woensdagavond besloten na een overleg met de directies van een aantal betaald voetbalorganisatie’s en amateurclubs. Dit betekent slecht nieuws voor onder meer Feyenoord, dat zijn Jong-elftal in wilde laten stromen. De KNVB wil op de langere termijn een situatie creëeren waar zowel betaald- als amateurclubs mee kunnen leven.