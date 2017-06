‘Natuurlijk wil je dat iedereen het eerste van Ajax haalt, dat is mijn doel'

Ajax stelde Michael Reiziger afgelopen week aan als trainer van Jong Ajax. De oud-verdediger van de Amsterdammers komt over van Sparta Rotterdam, waar hij als assistent-trainer van Alex Pastoor werkte. Reiziger is al begonnen aan zijn avontuur in Amsterdam en kijkt ernaar uit om met de talenten van Ajax te werken.