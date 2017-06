Update: Onrust rond China Onder-20: ‘Verkopen we de ziel van het voetbal?’

Voor clubs als 1.FC Saarbrücken, Kickers Offenbach en VfB Stuttgart II staat volgend seizoen wellicht een opvallende competitiewedstrijd op het programma. Het lijkt erop dat China Onder-20 volgend seizoen in de Regionalliga Südwest actief zal zijn, zo meldt Kicker. In die competitie is voorlopig nog één plekje over.

De onderhandelingen tussen de Duitse en Chinese voetbalbond zijn al in een vergevorderd stadium. Iedere club in de Regionalliga Südwest krijgt 15.000 euro, terwijl het twee keer thuis zal spelen tegen de Chinese talenten. Het is nog onduidelijk waar de jeugdploeg van China zich zal gaan vestigen.

“De club staan positief tegenover dit idee. We willen samenwerken met China en we moeten kijken hoe we dit idee verder in kunnen vullen”, zegt Ronny Zimmermann, vicevoorzitter van de Duitse voetbalbond. Christopher Fiori, algemeen directeur bij Kickers Offenbach, vult aan: “Ik zie ook hele goede marketingmogelijkheden in een wedstrijd tegen China.”

Update 25 juni 13.14 uur - Onrust rond China Onder-20: 'Verkopen we de ziel van het voetbal?'

China Onder-20 leek afgelopen week met open armen te worden ontvangen in de Regionalliga Südwest, maar dit blijkt toch niet helemaal zo te zijn. Zo heeft Waldhof Mannheim op Facebook laten weten dat het de Chinezen niet graag in ziet stromen in de Duitse voetbalpiramide. "Waldof Mannheim heeft niet ingestemd met deelname aan de twee wedstrijden tegen de Aziaten en zal na interne afspraken ook niet aan die wedstrijden deelnemen", schrijft de club. Ze zijn niet de enige.

Ook Rott-Weiss Essen laat bij monde van voorzitter Michael Welling weten dat het niet instemt met de deelname van China Onder-20. "We hebben het gevoel dat de Duitse voetbalbond niet meer ziet waar de grenzen van de commercialisering liggen. Gaan we voor een beetje geld echt de ziel van het voetbal verkopen? Ik niet!" Iedere club zou een bedrag van 15.000 euro krijgen voor de deelname van de Chinezen. Op 11 juli wordt er een besluit genomen over het eventuele instromen van China Onder-20.