NAC mag hopen op bankzitter PSV en wacht besluit Brands af

PSV overweegt Hidde Jurjus komend seizoen te verhuren. De Eindhovenaren namen de doelman vorig jaar over van De Graafschap, waarna hij het in zijn eerste jaar moest doen met speelminuten bij Jong PSV in de Jupiler League. Aankomend seizoen willen de Eindhovenaren hem meer ervaring in de Eredivisie op laten doen en de link met NAC Breda is snel gelegd. Toch is een verhuurperiode nog niet helemaal zeker. Eerste doelman Jeroen Zoet staat in de belangstelling van Napoli en Remko Pasveer beraadt zich nog over zijn toekomst, schrijft het Eindhovens Dagblad donderdag.

Als het sportieve plaatje PSV aanstaat, mag Jurjus op huurbasis vertrekken. "We hebben hierover nog geen besluit genomen, maar overwegen het wel", laat technisch manager Marcel Brands weten tegenover het eerder genoemde medium. NAC Breda is op zoek naar een nieuwe keeper en lijkt volgens het dagblad een ‘logische gegadigde’. Hans Smulders, technisch directeur van de Bredase promovendus, wil er niets over kwijt.

De 23-jarige Jurjus brak door bij De Graafschap en koos voor een vertrek bij de toenmalige Eredivisie-club. Bij PSV moest hij Zoet en Pasveer voor zich dulden, terwijl hij bij de beloften ook niet altijd in de basis stond. Luuk Koopmans en Yanick van Osch speelden ook regelmatig bij Jong PSV. Het leidde vooralsnog niet tot ontevredenheid bij Jurjus. PSV acht hem nog niet klaar voor het grote werk, want wanneer Zoet vertrekt uit Eindhoven, dan trekt de club een externe vervanger aan.