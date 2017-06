Dortmund-verdediger overwoog beëindigen carrière na ‘bus-aanslag’

Op 11 april ontplofte er een bom vlak naast de bus van Borussia Dortmund, dat op weg was naar de kwartfinale-wedstrijd in Champions League tegen AS Monaco. Een heftige gebeurtenis waarbij Dortmund-verdediger Marc Bartra gewond raakte aan zijn arm. Het greep ploeggenoot Matthias Ginter erg aan. Hij heeft na de aanslag zelfs overwogen zijn carrière te beëindigen.

"Korte tijd heb ik er aan gedacht om te stoppen met voetballen. Je kunt je namelijk nooit voorbereiden op dit soort aanvallen", vertelt Ginter, die momenteel met Duitsland actief is op de Confederations Cup in Rusland, tegen Die Zeit. “Maar ik zal niet toestaan dat iemand mij ontneemt waar ik het meest van houd.”

"Toen we vertrokken, klonk er een luide knal", memoreert de Duits international. "Vlak bij de bus explodeerde er een schijf. Er vlogen gebroken stukken glas door de lucht. We gingen allemaal zo snel mogelijk op de grond liggen. Als de bus geen extra dik glas had gehad, dan had het veel erger kunnen zijn."

Ginter was in november 2015 ook aanwezig toen het Duits elftal de aanslagen in Parijs van dichtbij meemaakte. Af en toe voelt de verdediger zich nog angstig. "Een paar weken na de aanval op onze bus liep ik met mijn vriendin in Düsseldorf toen een vrachtwagen voorbij reed. Toen kwam alles weer terug, want vrachtwagens worden de laatste tijd veel gebruikt om mensen te doden."