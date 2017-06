‘Vitesse voert gesprekken met Castaignos om Van Wolfswinkel te vervangen’

Vitesse is in gesprek met Luc Castaignos, zo meldt Voetbal International woensdagmiddag. De Arnhemmers hopen 'op zeer korte termijn' een opvolger te presenteren van Ricky van Wolfswinkel, die naar FC Basel is vertrokken.

Castaignos ligt nog twee seizoenen vast bij Sporting Portugal, maar komt niet voor in de plannen van trainer Jorge Jesus. Afgelopen seizoen mocht hij slechts zes keer opdraven in de competitie; telkens ging het om een invalbeurt. De 24-jarige spits heeft behoefte aan speeltijd en daarom zou Vitesse een logische vervolgstap zijn. Het is onduidelijk of het daarbij gaat om een definitieve transfer of een verhuurperiode.

Op dit moment is Yuning Zhang de belangrijkste spits die Henk Fraser tot zijn beschikking heeft. Zeker met het oog op de Europa League-deelname kan Vitesse nog een extra spits gebruiken. Tammy Abraham van Chelsea was in beeld, maar staat op het punt om naar Swansea City te verkassen. Ook heeft Vitesse interesse in Samuel Armenteros, maar de spits van Heracles Almelo lijkt onhaalbaar.