Ajax kiest opnieuw voor verhuurperiode: ‘Kan me hier goed ontwikkelen’

Ajax heeft besloten Leeroy Owusu opnieuw te verhuren. Almere City maakt woensdagmiddag bekend dat de verdediger voor een seizoen overkomt uit Amsterdam. De twintigjarige Owusu bracht het afgelopen seizoen door bij Excelsior, maar keerde in februari terug bij Ajax na onvrede over zijn gebrek aan speeltijd bij de Kralingers.

Owusu noemt Almere City een stabiele club in de Jupiler League, de de ambitie heeft om te promoveren naar de Eredivisie. "Ik denk dat ik mij hier goed kan ontwikkelen", zegt hij. "Met Excelsior heb ik in de Eredivisie gespeeld. Daar leer je veel van en die ervaring neem ik met me mee."

De aanvallend ingestelde back wordt door trainer Jack de Gier omschreven als een 'jonge en ambitieuze speler'. "Daarnaast is het een voordeel dat hij zowel als rechts- en linksback uit de voeten kan", weet hij. Bij Excelsior kwam Owusu tot vijf duels in de Eredivisie. Zijn contract bij Ajax loopt door tot medio 2019. Hij speelde 59 duels voor Jong Ajax.