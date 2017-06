Sky Sports: ‘Man United en Chelsea voeren eerste gesprek over Lewandowski’

Zowel Chelsea als Manchester United heeft een eerste gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van Robert Lewandowski. Dat meldt Sky Sports woensdagmiddag. Lewandowski zou ontevreden zijn bij Bayern München en daar hopen de Premier League-topclubs van te profiteren.

Dinsdag en woensdag schreven diverse Engelse media al over belangstelling van Chelsea en Manchester United, maar de eerste concrete stap lijkt nu gezet. Journalist Guillem Balague van Sky Sports denkt dat Lewandowski een voorkeur heeft voor Chelsea, waar hij het naderende vertrek van Diego Costa kan opvangen. Toch zou Manchester United bereid zijn om veel uit de kast te trekken voor de Pool, die vorig seizoen goed was voor dertig competitietreffers.

Lewandowski signeerde in december 2016 nog een nieuw contract, dat hem tot medio 2021 in München moet houden. Toch zou hij niet gelukkig zijn: buitenlandse media wijzen naar uitspraken die Lewandowski eerder deze maand deed over zijn ploeggenoten. Hij baalde van het mislopen van de topscorerstitel in de Bundesliga. "Misschien voelde ik me zo omdat ik niet helemaal tevreden was over de ondersteuning die ik kreeg van het team. Direct na de laatste wedstrijd was ik bitter en was ik teleurgesteld in mijn ploeg. Dat was het gevoel dat ik op dat moment had."