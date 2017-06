FC Twente heeft topschutter bijna binnen: ‘Geloven dat hij door kan groeien’

Tom Boere vond vorig seizoen namens FC Oss maar liefst 33 keer het net in de Jupiler League en dat lijkt de goaltjesdief een mooie transfer naar de Eredivisie op te leveren. De spits is zo goed als rond met FC Twente en zal naar verluidt woensdag nog gepresenteerd worden in Enschede. Technisch directeur Jan van Halst verwacht dat Boere het ook in de Eredivisie zal gaan laten zien.

“Garanties heb je nooit, maar wij hebben Tom uitgebreid bekeken en geloven erin dat hij in de Eredivisie kan doorgroeien”, vertelt de bestuurder in gesprek met TC/Tubantia. “Wat ik persoonlijk ook een pre vind is dat hij een Nederlandse jongen is. Hij spreekt de taal, kent de Eredivisie en weet waar Enschede ligt.”

Volgens Van Halst brengt Boere met zijn diepgang iets waar het Twente vorig seizoen aan ontbrak. Fredrik Jensen leverde dat ook wel, maar de voormalige middenvelder denkt dat de Tukkers een speler als Boere goed kunnen gebruiken: “Hij is heel gevaarlijk als hij vanuit de rug van zijn tegenstander wordt weggestuurd. En wij gaan er vanuit dat hij op een hoger niveau nog vaker en beter op deze manier wordt gebruikt.”