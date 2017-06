‘Ik ga ervan uit dat Feyenoord en FC Utrecht er samen uitkomen’

Feyenoord lijkt met Jean-Paul Boëtius de eerste zomerse versterking zo goed als binnen te hebben en Sofyan Amrabat wordt in dat geval waarschijnlijk de volgende op het lijstje. Hoewel FC Utrecht in een eerder stadium een Rotterdams bod van twee miljoen euro van tafel veegde, gaat de middenvelder ervan uit dat beide clubs uiteindelijk tot een akkoord zullen komen.

“Ik denk dat ik als speler en qua persoonlijkheid goed bij Feyenoord zou passen. En ik wil die Kuip meemaken, hè”, vertelt hij aan Voetbal International. “Ik ga ervan uit dat ze er samen uitkomen zonder gedoe. Dat vind ik belangrijk. Ik ben opgegroeid bij FC Utrecht, die club heeft me alle kansen gegeven. Ik wil op een goede manier vertrekken.”

Feyenoord meldt zich naar verluidt later deze week met een hoger bod op de middenvelder met een nog tot 2018 doorlopend contract opnieuw in de Domstad. Voor Amrabat zit er voorlopig niets anders op dan wachten: “Kost me geen moeite, momenteel heb ik toch ook niks beters te doen. Ik zit in de laatste week van de ramadan.”