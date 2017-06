‘Van Breukelen zei: ‘Mijn vrouw en kinderen hebben er echt last van’’

Hans van Breukelen maakte dinsdag bekend per 1 augustus af te treden als technisch directeur van de KNVB en voor de oud-doelman komt er zo na ruim een jaar een einde aan een moeilijke periode bij de bond. Ron Jans, die overigens ook onder Van Breukelen opstapte bij de KNVB, maakte zich al eerder zorgen om de bestuurder.

“Toen heb ik ook aan Van Breukelen gevraagd: hou je het zelf nog wel vol? Waarop hij zei: ’Ik wil níét opgeven, maar er zijn momenten dat mijn vrouw en kinderen er écht last van hebben. En als dat gaat overheersen, dan stop ik ermee”, vertelt de nieuwe technisch manager van FC Groningen aan De Telegraaf.

De oud-coach van onder meer PEC Zwolle denkt dat de meeste problemen bij de KNVB uit de tijd voor het aantreden van Van Breukelen stamden. Volgens Jans was hij de enige die het durfde om nog in te stappen bij de KNVB: “Waarbij je soms dacht dat hij het misschien wat anders had kunnen aanpakken. Hij gaf zelf aan van niet, daarin had hij zich iets kwetsbaarder kunnen opstellen. De haaien roken vervolgens bloed en er was geen houden meer aan.”