Oranje-international krijgt zin en blijft in Istanbul

Newcastle United gaat de portemonnee trekken. The Magpies betalen in totaal ruim twintig miljoen euro voor Vincent Aboubakar en Florian Lejeune. (Daily Star)

(NTV Spor)

Fenerbahçe en Sunderland hebben een principeakkoord bereikt over de definitieve transfer van de Oranje-international, die ook in beeld was bij Feyenoord.