Creatieve deals vaker noodzaak bij PSV: ‘Concurrentie is groot geworden’

PSV maakte maandagavond de komst van Hirving Lozano wereldkundig. Marcel Brands, technisch manager bij de Eindhovense club, moest alle zeilen bijzetten om de komst van de 21-jarige Mexicaan mogelijk te maken. Brands stelt creatief gehandeld te hebben om de buitenspeler te strikken en zegt dat hij dat in de toekomst nog wel vaker gaat doen.

"Ik denk dat er de komende jaren steeds meer creativiteit van Nederlandse clubs gevraagd wordt om dit soort spelers te halen”, zegt Brands tegenover FOX Sports, die niet wil ingaan hoe creatief hij heeft gehandeld met de komst van Lozano. “De concurrentie is zo groot geworden, met name van de grote clubs. Die kopen niet alleen meer voor zichzelf, maar ook om spelers weg te zetten. Grote clubs schrikken er niet van veertig, vijftig spelers te verhuren.”

“Dat is ook de markt waarin wij vissen”, weet Brands. “En dat wordt steeds moeilijker. Je wilt jonge spelers waar je later rendement op kan maken. Die categorie wordt steeds kleiner. Ik ben nu al naar wegen aan het zoeken om ook bij een volgende transfer weer creativiteit te vinden om dit soort deals te doen slagen.” Moedeloos worden en bij de pakken neerzitten laat Brands echter aan anderen over. “Je kunt je erbij neerleggen dat dingen niet lukken, of je kunt andere wegen proberen te vinden. Dat laatste, dat doen we.”