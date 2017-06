Maradona slaat terug na kritiek: ‘Dani Alves is een idioot’

Diego Maradona en Dani Alves zijn niet bepaald elkaars beste vrienden. Nadat de Braziliaanse back heeft gezegd dat Pluisje geen voorbeeld is voor jongeren en niet in de schaduw mag staan van Lionel Messi na zijn ‘Hand van God’-doelpunt tijdens de kwartfinale tegen Engeland in 1986, schiet de Argentijn uit zijn slof.

“Dani Alves is een idioot”, zegt de oud-bondscoach van Argentinië tegen TyC Sports. “Cafu en Maicon waren echte backs waar je wat aan hebt. Alves geeft 28 voorzetten per wedstrijd, waarvan er maar vier aankomen. Triest geval.” De Braziliaan gaf eerder aan dat hij niet trots zou zijn als hij een doelpunt met de hand zou maken. Ook vindt de verdediger van Juventus dat Messi vele malen beter is dan Maradona ooit is geweest.

“Hij heeft een grote mond omdat hij speelt op een positie op het veld waar geen voetbal wordt gespeeld”, vervolgt Maradona zijn relaas over Alves. “Hij moet de bal drie keer raken om eindelijk controle te hebben en hij maakt minimaal acht overtredingen per wedstrijd. Idioot.”