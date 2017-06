Update: Mourinho verklaart na beschuldigingen: ‘Betaalde 26 miljoen euro’

Manchester United-manager José Mourinho wordt in Spanje beschuldigd van belastingfraude. De Portugese trainer zou in zijn tijd bij Real Madrid de Spaanse fiscus voor een bedrag van 3,3 miljoen euro hebben opgelicht. De Spaanse autoriteiten hebben bevestigd dat er een onderzoek is gestart naar Mourinho. Vorige week werd Cristiano Ronaldo al aangeklaagd voor belastingfraude.

Waar Ronaldo de Spaanse fixcus voor 14,7 miljoen euro zou hebben opgelicht, zou Mourinho dat gedaan hebben voor een bedrag van ruim drie miljoen euro. Het zou gaan om een bedrag van 1.611.537 euro in 2011 en 1.693.133 euro in 2012. Wanneer Mourinho voor de rechter moet verschijnen is vooralsnog onduidelijk.

Ronaldo moet zich op 31 juli verantwoorden voor de rechtbank van het Madrileense Pozuelo de Alarcón. Daardoor is het nog maar de vraag of Ronaldo twee dagen eerder in actie komt bij de officieuze El Clásico in de Verenigde Staten. In Miami treffen Real Madrid en Barcelona elkaar op 29 juli voor een oefenduel, waarna de sterspeler van de Madrilenen circa dertig uur heeft om terug te keren naar Spanje om zich daar te verantwoorden.

Dinsdag dook het gerucht op dat de Spaanse belastingdienst het gemunt zou hebben op José Mourinho en nog dezelfde dag kondigden de autoriteiten in het Zuid-Europese land een onderzoek af naar de manager van Manchester United. De Portugees zou in zijn periode bij Real Madrid een bedrag van 3,3 miljoen hebben achtergehouden voor de fiscus, maar hij laat dinsdagavond in een officiële verklaring aan de BBC weten nog nergens van op de hoogte gesteld te zijn en beweert bovendien zich altijd aan de regels gehouden te hebben. Mourinho stelt tevens in de periode tussen juni 2010 en mei 2013 meer dan 26 miljoen euro aan belastingen te hebben afgedragen.