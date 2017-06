Promes krijgt bijval van Hiddink: ‘Hij ging niet voor het geld’

Het was voor Quincy Promes een succesvol seizoen in Rusland. De vleugelaanvaller werd met Spartak Moskou kampioen en werd door Match TV verkozen tot beste speler van de Russische competitie. Promes koos in 2014 bewust voor de stap naar Rusland en dat is volgens Guus Hiddink een zeer goede keuze geweest.

“Hij heeft zich in Rusland ontwikkeld tot een hele goede speler. Op jonge leeftijd vertrok hij al naar Moskou en dat leverde in Nederland zorgen op. Men vroeg zich af of hij zich in Rusland zou kunnen ontwikkelen”, zegt Hiddink in gesprek met het Russische Sport-Express. “Er werd gesuggereerd dat hij voor het geld zou gaan, maar dat is niet het geval. Quincy was heel ambitieus en groeide ieder seizoen. Bij het Nederlands elftal bekeken we dat en zagen we dat hij zich ontwikkelde.”

“Ik vind hem geweldig”, vervolgt de voormalig bondscoach van Rusland. “Hij streeft er constant naar om zijn tegenstander te passeren en is erg innovatief. Vleugelspelers zijn vaak geen leiders, maar hij heeft het wel in zich om belangrijk te zijn voor een team. Een speler als Promes moet wel regelmatig aan spelen toekomen. Kijk maar naar Memphis Depay, die nauwelijks aan spelen toekwam bij Manchester United. Promes koos ervoor om bij Spartak te blijven en speelde regelmatig, waardoor hij zich goed ontwikkeld heeft.”

Hiddink vertrok in 2015 als bondscoach van Oranje. Inmiddels is ook zijn opvolger Danny Blind de laan uitgestuurd en staat generatiegenoot Dick Advocaat weer aan het roer bij het Nederlands elftal. “Dick is vrij positief, maar het zal lastig worden om nog plaatsing voor het WK te realiseren. In augustus zal er in Frankrijk gewonnen moeten worden en verder mag Oranje geen steken meer laten vallen. Er keren echter wel speler terug die lang geblesseerd zijn geweest. Ik hoop dat er toch een prachtige oranje invasie zal zijn hier in Rusland straks.”

“Je moet niet vergeten dat Nederland een klein land is, met zeventien miljoen inwoners. Rusland heeft er 140 miljoen, dus het is logisch dat je dan tien keer zoveel talent hebt”, aldus Hiddink. “Scouten is dan enorm belangrijk. Je moet getalenteerde jeugdspelers vinden, die goed trainen en ontwikkelen. Ieder land heeft talenten, ook Rusland. Onze spelers worden goed opgeleid, we hebben veel goede jeugdtrainers. Maar als je in de geschiedenis kijkt, komt het Nederlandse talent met golven. Misschien is dat in andere landen hetzelfde. Maar omdat Nederland een relatief kleine populatie heeft, zie je het eerder aankomen.”