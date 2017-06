Update: ‘Liverpool laat aankoop van 42 miljoen medische keuring ondergaan’

Mohamed Salah heeft van AS Roma groen licht gekregen om af te reizen naar Engeland om zijn transfer naar Liverpool af te ronden. Technisch directeur Monchi reist dinsdag af naar Londen om samen met James Pallotta, eigenaar van de Italiaanse club, de deal af te ronden. Liverpool betaalt naar verluidt 36,5 miljoen euro voor Salah, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 42 miljoen.

Salah bereikte zelf al een persoonlijk akkoord met the Reds. Wanneer hij de medische keuring met succes doorstaat, zal hij een vijfjarig contract tekenen op Anfield. De ex-speler van Chelsea gaat in Liverpool volgens de Daily Mirror 102.000 euro per week verdienen. Salah wordt de eerste aankoop van manager Jürgen Klopp deze transferperiode.

Salah stond bovenaan het wensenlijstje van de Duitse trainer. Klopp gaf al eerder aan op zoek te zijn naar een snelle buitenspeler, die ook voor doelpunten kan zorgen. Salah was het afgelopen seizoen goed voor negentien doelpunten in alle competities en gaf daarnaast nog twaalf assists. Het contract van de 25-jarige Egyptenaar loopt in Stadio Olimpico door tot de zomer van 2019.

Update 22 juni 11.02 uur - ‘Liverpool laat aankoop van 42 miljoen medische keuring ondergaan’

Liverpool lijkt Mohamed Salah zo goed als binnen te hebben. Diverse Engelse media berichten donderdagochtend dat de Egyptenaar later op de dag een medische keuring zal ondergaan en vervolgens zijn overstap naar Anfield af zal ronden. The Reds betalen AS Roma naar verluidt minstens 38,5 miljoen euro voor de aanvaller van, een som die door verschillende bonussen nog op kan lopen tot 42 miljoen.