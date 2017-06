‘De aanwezigheid van Huntelaar in de Eredivisie is iets om je op te verheugen’

Klaas-Jan Huntelaar keert komende zomer terug bij Ajax, na ruim acht jaar in het buitenland te hebben gespeeld. In eerste instantie zal de 33-jarige spits een rol achter Kasper Dolberg krijgen, maar volgens Pierre van Hooijdonk kan hij nog altijd imponeren. Tegenover het Algemeen Dagblad zegt de oud-international zich te verheugen op de rentree van Huntelaar in de Eredivisie.

“Mocht Dolberg geblesseerd raken, dan kan hij die twee wedstrijden per week gewoon aan. We kennen allemaal zijn eigenschap: dodelijk in het strafschopgebied”, zegt Van Hooijdonk in gesprek met Algemeen Dagblad “Huntelaar is echt een garantie voor doelpunten. Zijn aanwezigheid in de Eredivisie is iets om je op te verheugen.”

De Eredivisie moest reeds afscheid nemen van een aantal smaakmakers. Dat is geen ramp, zo stelt Van Hooijdonk. “Laten we niet overdrijven. Er is echt, ook straks weer, nog genoeg te genieten in de Eredivisie”, aldus de oud-spits. “Nee, we moeten niet gaan vergelijken met twintig of veertig jaar geleden. Kijk naar de Eredivisie met een reëel beeld van het huidige internationale voetbal. Natuurlijk neemt de kwaliteit steeds wat af, maar spanning en vermaak zijn er volop.”