Update: ‘Alleen papierwerk scheidt Boëtius nog van terugkeer in De Kuip’

Feyenoord hoopt dinsdag tot een akkoord te komen met FC Basel over een transfer van Jean-Paul Boëtius, zo meldt het Algemeen Dagblad. Indien het zover komt, is de vleugelaanvaller de eerste zomerse versterking voor de Rotterdammers. Boëtius werd tweeënhalf jaar geleden door Feyenoord verkocht aan de Zwitserse topclub.

FC Basel telde destijds 2,2 miljoen neer voor de geboren Rotterdammer, maar zijn verblijf in Zwitserland werd geen succes. Afgelopen halfjaar werd Boëtius gehuurd door Racing Genk, dat een optie tot koop bedongen had. De Belgische club besloot die optie echter niet te lichten. FC Basel zou bereid zijn om Boëtius voor een schijntje te laten gaan. Naar verluidt kost de aanvaller Feyenoord één tot anderhalf miljoen euro.

Voor Sofyan Amrabat zal Feyenoord dieper in de buidel moeten tasten. FC Utrecht veegde een bod van ruim twee miljoen euro in een eerder stadium van tafel. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat de Rotterdammers zich later deze week met een verbeterde aanbieding in de Domstad zullen melden. De middenvelder heeft in Utrecht nog een contract tot 2018, met een optie voor nog één seizoen.

Eerder werd gemeld dat Feyenoord eerst spelers moet verkopen om zelf wat aan te kunnen trekken. De naderende verkoop van Rick Karsdorp aan AS Roma lijkt een mooi bedrag op te gaan leveren. Volgens De Telegraaf vragen de Rotterdammers een bedrag van twintig miljoen euro voor de rechterverdediger, terwijl het Algemeen Dagblad spreekt van ruim vijftien miljoen euro.

Update 23 juni 11.12 uur - 'Alleen papierwerk scheidt Boëtius nog van terugkeer in De Kuip'

Volgens het Algemeen Dagblad is de transfer van Jean-Paul Boëtius naar Feyenoord nagenoeg rond. Alleen het papierwerk moet nog worden afgerond alvorens de vleugelaanvaller zich weer Feyenoorder mag noemen. Naar verwachting wordt Boëtius na het weekend gepresenteerd bij de Rotterdammers.