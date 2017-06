FC Twente laat Klich niet naar voormalig landskampioen van Engeland gaan

FC Twente heeft een eerste bod van Leeds United op Mateusz Klich afgewezen, zo schrijft TC Tubantia dinsdag. De middenvelder staat al langere tijd in de belangstelling van de club die in de Championship speelt en zich in het seizoen 1991/92 tot landskampioen van Engeland liet kronen.

De verwachting is volgens de krant dat Leeds United snel terugkomt met een nieuw bod. Klich zou zelf wel oren hebben naar een overgang naar Engeland. Hij kwam afgelopen zomer naar Enschede. Hij benutte zes strafschoppen en gaf vier assists.

FC Twente nam Klich een jaar geleden voor een klein transferbedrag over van het Duitse 1. FC Kaiserslautern. De 27-jarige aanvoerder heeft nog een contract tot en met medio 2019 bij FC Twente.