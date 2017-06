Pérez ontkent: ‘Ik heb niet met Ronaldo gesproken, het is allemaal erg raar’

Florentino Pérez heeft nog niet met Cristiano Ronaldo gesproken, zo verzekerde de preses van Real Madrid in de nacht van maandag op dinsdag in gesprek met de radiozenders Onda Cero en Radio Marca. Tussen 2011 en 2014 zou de sterspeler van Real Madrid de Spaanse fiscus voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. Het gaat om het niet betalen van belasting uit inkomsten over portretrechten. De beschuldiging van belastingfraude heeft ervoor gezorgd dat Ronaldo in de zomer naar verluidt wil vertrekken, al heeft de Portugees daar nog niets over gezegd.

"Ik heb niet met Cristiano Ronaldo gesproken", zo benadrukte Pérez, die maandag officieel zijn vijfde mandaat als voorzitter van Real Madrid is begonnen. "Ik kan er niets over zeggen. De afgelopen dagen stonden in het teken van mogelijke presidentsverkiezingen. In deze periode heb ik geprobeerd om iedereen te respecteren en mezelf op de achtergrond te houden. Ik hoorde het omdat het in een krant (A Bola, red.) stond. Ik heb geen oplossing. Cristiano heeft, net als alle andere voetballers, een contract en is speler van Real Madrid. Ronaldo zal ons vertellen wat er is gebeurd en we zullen zien wat er gebeurt. Ik weet nog steeds niet heel goed wat er is gebeurd."

"Ronaldo doet nu mee aan de Confederations Cup, een belangrijk toernooi. Ik wil hun focus niet verstoren door hier dieper op in te gaan. Nogmaals, ik weet niet wat er is gebeurd. Het is allemaal erg raar, maar Ronaldo zal ons duidelijkheid verschaffen." Real Madrid liet weten in een communiqué dat de club volledig in de onschuld van zijn sterspeler gelooft, maar Ronaldo zou volgens media in Spanje en Portugal teleurgesteld zijn in de club. "We hebben een officiële verklaring gepubliceerd en Ronaldo heeft mij niet verteld dat hij boos is", zo repliceerde Pérez.

"Ik ken Cristiano en het is een goede jongen, een geweldige professional. Het is allemaal erg raar. Ik zal met hem praten en ik zal horen wat hij te zeggen heeft. Ik zal hem zonder meer verdedigen als persoon. Ik vind dat iedereen aan zijn fiscale verplichtingen moet voldoen. Maar ik weet zeker dat Ronaldo ook die intentie heeft gehad. Ik denk dat er sprake is van een misverstand. Dingen kunnen verkeerd geïnterpreteerd zijn." Real Madrid gaat in ieder geval niet de boete betalen. "Dat is totaal niet aan de orde. Dat zou hij ook niet willen. Zo werkt het niet. Als hij boos is, dan is dat omdat hij van mening is dat hij op een verkeerde en onjuiste manier wordt behandeld."

Pérez vindt het niet gek dat hij nog geen contact met Ronaldo heeft opgenomen. "Nee, ik was bezig met eventuele presidentsverkiezingen. Ik hoorde het nieuws, dat hij zogenaamd boos zou zijn op de Belastingdienst en dat een speler dat bevestigd zou hebben... We wisten niet hoe serieus dat was. Ik heb in Cardiff, net na de Champions League-finale, voor het laatst met Cristiano gesproken. Het was een normaal gesprek, een gesprek waarin we uitkeken naar komend seizoen. Hij was enthousiast. Maar dat was dus voor de berichtgeving over de Belastingdienst."

Pérez heeft evenmin naar de Belastingdienst of zaakwaarnemer Jorge Mendes gebeld. "Cristiano heeft een van de beste advocatenbureau's ingehuurd. Ik ken ze goed en daar heb ik wel contact mee gehad. Dat bureau is inmiddels naar buiten getreden. Ronaldo is ervan overtuigd dat hij niks verkeerds heeft gedaan, zo zeggen zijn advocaten. Ze gaan hem verdedigen. Ronaldo verbergt niets en heeft ook geen kwaad in de zin. Ronaldo voelt zich onheus bejegend door de media. Iedereen wil aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Als je de Belastingdienst wil oplichten, dan verberg je iets. Maar als je niets te verbergen hebt, dan heb je ook geen misdaad begaan."

"Ik weet zeker dat Ronaldo zit rot voelt. En dat hij misschien gelijk heeft. Dit heeft hij nooit zo gewild." Pérez wilde het dan eigenlijk ook helemaal niet over aanbiedingen of mogelijke bestemmingen van Ronaldo hebben. "Hij heeft een contract en dat moet hij uitdienen. Maar zover zijn we niet eens. We weten alleen dat hij het niet in orde vindt hoe hij door de media is behandeld, dat hij nu als een oplichter wordt gezien. Ik heb zelf ook weinig respect voor de mens Cristiano Ronaldo gezien. Hij wordt neergezet als een fraudeur. Ik wil met Cristiano praten. We hebben na acht jaar een uitstekende relatie en hij voelt zich verbonden aan Real Madrid."

"Ja, hij wordt door tweeduizend man uitgefloten. Maar hij is niet de enige. Zodra de Confederations Cup voorbij is, zal ik met Cristiano Ronaldo praten. Paris Saint-Germain? Ik heb niet met Nasser Al-Khelaïfi (president van PSG, red.) gesproken. En we hebben ook geen enkele aanbieding voor Ronaldo, Álvaro Morata of James Rodriguez ontvangen. Zijn prijs? Die is er niet. We denken alleen maar aan de continuïteit van onze spelers. Een vertrek van Ronaldo is niet een optie waar ik rekening mee houd."

Pérez weet niet waarom Mendes of iemand anders uit de omgeving van Ronaldo niet heeft laten weten dat de aanvaller níét bij Real Madrid vertrekt. "Dat weet ik niet, dat moet je aan hen vragen. Een krant beweert het, A Bola. Een speler uit de nationale selectie van Portugal zou het hebben gezegd. Pepe? Dat denk ik niet, hij is een goed persoon. Het moet echt heel raar lopen als Ronaldo daadwerkelijk vertrekt. Dat komt niet eens in mij op, zeker niet als ik nog niet met hem heb gesproken."