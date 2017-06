Dinsdag, 20 Juni 2017

Bellerín kan miljoenentransfer naar Italië maken

In de zoektocht naar een nieuwe doelman is AC Milan in Engeland terecht gekomen. Joe Hart staat op de nominatie om de nieuwe sluitpost van i Rossoneri te worden. (Daily Express)

Wayne Rooney heeft verschillende opties om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Er is interesse vanuit Italië, Spanje, Turkije, de Verenigde Staten en China, terwijl een langer verblijf bij Manchester United ook nog mogelijk is. (The Times)

Héctor Bellerín zou dromen van een terugkeer naar zijn jeugdliefde Barcelona, maar hij heeft meer opties. Ook Juventus is bijzonder gecharmeerd van de verdediger van Arsenal, dat de Spanjaard taxeert op 37 miljoen euro. (Tuttosport)

Marco Asensio vreest dat hij minder aan spelen toekomt als Real Madrid een aantal nieuwe spelers haalt. Om die reden kan hij om een vertrek vragen als de Koninklijke concurrenten voor hem binnenhaalt. (Diario Gol)

Niet Frank de Boer, maar Alberto Zaccheroni is topkandidaat om bij Crystal Palace aan de slag te gaan. The Eagles hopen de Italiaan, die graag in de Premier League wil werken, te kunnen verleiden. (Croydon Advertiser)