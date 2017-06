‘FC Köln maakt deze week uitgaande transfer van 35 miljoen euro officieel’

De kogel is door de kerk: Anthony Modeste gaat bij Tianjin Quanjian aan de slag, zo verzekert BILD maandagavond. De transfermarkt in China opende maandag officieel haar deuren en volgens de doorgaans goed ingevoerde Duitse krant zal 1. FC Köln een dezer dagen de langverwachte transfer van de aanvaller wereldkundig maken.

Het vertrek van Modeste is voor FC Köln in sportief opzicht een hard gelag, maar Tianjin Quanjin betaalt grof geld voor de 29-jarige aanvaller uit Frankrijk. De club uit Keulen kan een bedrag van 35 miljoen euro tegemoet zien. Modeste zelf, die een jaar geleden een nieuw contract tot medio 2021 ondertekende en voor 2,5 miljoen euro per annum op de loonlijst staat, gaat in China tien miljoen euro per jaar verdienen.

Modeste beleeft in het tenue van FC Köln de beste jaren uit zijn loopbaan. De Franse aanvaller was in zijn tijd bij Bastia en TSG Hoffenheim weliswaar regelmatig trefzeker, maar in Keulen steeg zijn doelpuntenproductie aanzienlijk: in zijn eerste seizoen liep hij keurig één op twee, 18 goals in 36 officiële duels, en in de afgelopen voetbaljaargang was hij niet te stoppen: 27 treffers in 35 officiële duels.

Technisch directeur Jörg Schmadtke en financieel directeur Alexander Wehrle spraken afgelopen weekeinde op Ibiza met een delegatie van Tianjin Quanjian, dat Fabio Cannavaro als coach heeft en verder over spelers als Axel Witsel en Alexandre Pato beschikt. Met Modeste, die in China zonder zijn vrouw en kinderen aan de slag zal gaan, hoopt Tianjin Quanjian op sportieve voorspoed. Na dertien speeldagen staat de club op een zesde plaats, met slechts vijftien doelpunten voor.