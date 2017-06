Barton: ‘Ik kreeg de straffen van Suárez, Terry en Cantona opgelegd in één’

Joey Barton heeft zich maandag voor het eerst publiekelijk uitgelaten over de enorme schorsing die de Engelse voetbalbond (FA) hem in april oplegde naar aanleiding van het gokken op wedstrijden. De 34-jarige middenvelder erkent in een interview met The Times in de fout gegaan te zijn, maar acht de schorsing van achttien maanden evenwel buitenproportioneel.

Volgens Barton is het niet ongebruikelijk dat profvoetballers in de Premier League zo nu en dan een gokje wagen. "Het gebeurt in elke kleedkamer", bezweert het enfant terrible van het Engelse voetbal. "Iets wat alle voetballers met elkaar gemeen hebben, is dat ze dol zijn op gokken. Dat is logisch, want ze zien elkaar allemaal als concurrenten. Het gebeurt op grote schaal."

De oud-speler van Manchester City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Olympique Marseille, Burney en Rangers verwacht desalniettemin niet dat de beerput nu volledig open getrokken zal worden. "De FA zal er niets tegen doen, omdat het dan al die spelers een schorsing van achttien maanden moet opleggen", vervolgt hij. "Ik heb in kleedkamers gezeten waarin voor honderdduizend pond werd gegokt op absurde zaken. Op één weddenschap welteverstaan."

Barton kreeg naast een schorsing van achttien maanden ook een boete van ongeveer 35.000 euro opgelegd. Hij vergelijkt zijn straf met die van andere spelers in het verleden. "Luis Suárez kreeg een schorsing van acht duels opgelegd voor het racistisch bejegenen van Patrice Evra. Het bijten van spelers kostte hem tien wedstrijden. John Terry kreeg vier duels aan zijn broek voor het racistisch bejegenen van Anton Ferdinand. Éric Cantona moest negen maanden brommen na zijn karatetrap, laten we zeggen zo'n 48 wedstrijden. Ik kreeg al die straffen opgelegd in één voor het samenstellen van een weddenschap."

Het gokken op voetbalwedstrijden mag volgens Barton dan een groot probleem zijn in Engeland, hij zegt te betwijfelen of de Engelse FA bij machte is het te bestrijden. "Men komt er alleen achter als iemand zijn mond voorbijpraat. Ze wisten niet van mij en ik heb voor een periode van twaalf jaar gegokt op wedstrijden. Ik vraag mezelf dus af of de FA in staat is het probleem te bestrijden en of het dat überhaupt wil", besluit de flamboyante middenvelder.