Lozano voor zes jaar naar PSV: ‘We waren er maanden mee bezig’

Marcel Brands is in zijn nopjes met de komst van Hirving Lozano naar PSV. De buitenspeler bracht maandag een bliksembezoek aan Nederland en legde met succes de medische keuring af. Hij heeft zijn jawoord gegeven voor een contract tot medio 2023. Zodra hij terugkeert van de Confederations Cup, ondertekent Lozano zijn contract.

Voor een nog onbekend bedrag komt de 21-jarige international over van Pachuca. "Ik ben blij dat het uiteindelijk gelukt is. We zijn meer dan zes maanden met deze transfer bezig geweest en enige creativiteit was nodig om de transfer uiteindelijk te laten slagen", zegt technisch manager Brands, die dinsdag een toelichting geeft.

Na Carlos Salcido, Francisco ‘Maza’ Rodriguez, Andrés Guardado en Héctor Moreno wordt Lozano de vijfde Mexicaan in de clubgeschiedenis van PSV. Chucky, zoals zijn bijnaam luidt, gaat na de contractondertekening op een korte vakantie en sluit 'ruim voor de voorronde van de Europa League' aan bij zijn nieuwe teamgenoten.