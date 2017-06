‘Bayern München incasseert veertig miljoen en breekt clubrecord’

Niets lijkt een transfer van Douglas Costa naar Juventus meer in de weg te staan. Kicker meldt namelijk dat de club uit Turijn met Bayern München overeenstemming heeft bereikt over een transfersom van veertig miljoen euro. De aanvaller kwam eerder al zelf tot een akkoord met De Oude Dame.

Als de 26-jarige Douglas Costa inderdaad voor veertig miljoen naar de verliezend finalist van de Champions League vertrekt, dan wordt hij de duurste uitgaande transfer aller tijden van Bayern. Dat record staat nu nog op naam van Toni Kroos, die in het seizoen 2014/15 voor dertig miljoen naar Real Madrid vertrok.

Als een verrassing komt de aanstaande transfer van Douglas al niet meer, want zaakwaarnemer Júnior Mendoza onderhandelde dinsdag met algemeen directeur Giuseppe Marotta en laatstgenoemde gaf zaterdag toe interesse te hebben in de Braziliaan. Douglas kwam in dienst van Bayern tot 14 doelpunten en 27 assists in 77 wedstrijden.