Raiola haalt uit: ‘De familie van Donnarumma is bedreigd’

Mino Raiola liet afgelopen donderdag aan AC Milan weten dat Gianluigi Donnarumma zijn tot medio 2018 doorlopende contract niet verlengt en de doelman en zaakwaarnemer kregen vervolgens de hoon van de supporters over zich heen. Raiola heeft nu opening van zaken gegeven, stelt dat het Donnarumma niet om geld te doen is en dat het AC Milan is dat de schuld van de mislukte onderhandelingen op zich moet nemen. Donnarumma wilde immers wél verlengen, stelt Raiola.

“De situatie werd gewelddadig en vijandig, dus zagen we geen andere mogelijkheid dan deze”, vertelde de Italiaanse Nederlander in gesprek met Sky Italia, Mediaset en Rai Sport. Hij had een persconferentie aangekondigd, maar uiteindelijk nodigde hij enkel journalisten van bovenstaande media uit bij hem thuis om zijn verhaal te doen. “We hebben een beslissing genomen die we niet wilden nemen. Het heeft niets met geld te maken. We zijn bedreigd. Donnarumma’s familie is bedreigd, met dat de keeper niet meer zou spelen en men is ook bedreigd met de dood. Je kunt een speler niet behouden door te dreigen.”

Raiola weigerde overigens om verdere details te geven over die ‘dreigementen’: “Er bestaat nu een reëel risico dat Donnarumma een heel seizoen niet speelt. Het lijkt gezien zijn kwaliteiten onwaarschijnlijk dat dat gebeurt, maar dat dreigement heeft in ieder geval al veel weg van getreiter. We hebben tijdens de onderhandelingen nooit over geld over vertrekclausules gesproken omdat we niet eens zover zijn gekomen. Daar praat je pas over wanneer de onderhandelingen voor 95 procent zijn afgerond.”

“Donnarumma was klaar om een nieuw contract te tekenen, kende daar geen enkele twijfel over. Ze hebben ons vanwege het milieu dat er rond hem werd gecreëerd, genoodzaakt om de onderhandelingen af te breken. Ze hebben ons gewoon gedwongen. Het is Milan dat Donnarumma is kwijtgeraakt. Hij zei op een gegeven moment tegen mij: ‘Echt Mino, ik denk niet dat het juist is om de onderhandelingen te vervolgen wanneer deze mensen mijn familie zo beledigen en bedreigen’”, ging de 49-jarige Raiola verder.

“Een voorbeeld: voor het hoofdkwartier van de club hing een spandoek over Donnarumma. Een club zou zijn spelers moeten beschermen en zou zo’n spandoek dan moeten weghalen. Een club moet een speler aanmoedigen en diens carrière helpen bevorderen, maar moet hem niet bedreigen door te zeggen hem misschien op de tribune te zetten.” Raiola voegde eraan toe dat er geen sprake is van een ‘snelle transfer’; in de geruchten over clubs als Real Madrid, Paris Saint-Germain en Juventus zit volgens de geboren Italiaan geen kern van waarheid.

“Ik heb niet met een grote club gesproken en we hebben geen akkoord met welke ploeg dan ook. Hij heeft aanbiedingen van Juventus, Real en andere grote clubs gekregen toen hij veertien was, dus als hij had willen vertrekken, had hij dat al eerder gedaan. Ik kan je verzekeren dat er geen snelle transfer komt. Ik heb al verzekerd dat hij niet transfervrij vertrekt, dus er was aanvankelijk geen haast om het contract te verlengen. Ik opteerde voor een geleidelijke aanpak, maar omdat we gedwongen zijn om keuzes te maken waar we niet op hadden gerekend, hebben we geweigerd.”

“Ik kan totaal niet opschieten met sportief directeur Massimiliano Mirabelli. We zitten op verschillende golflengten. Wat hij doet, zit heel dicht tegen treiteren aan, als het dat al niet gewoon is. Ik ga niet akkoord met dergelijk gedrag en sta hem sowieso niet toe om ermee weg te komen. Ik heb geen problemen met Marco Fassone en ben niet van plan om een oorlog te voeren over salaris met Milan, maar in de huidige omstandigheden zie ik niet hoe de situatie kan worden opgelost. Ze vertelden ons voor 13 juni een beslissing te moeten nemen en dat hebben we nu dus gedaan”, besloot Raiola. Donnarumma had bij een nieuw contract naar verluidt vijf miljoen euro per jaar inclusief bonussen kunnen verdienen.

Het is onduidelijk waar Raiola precies op doelt wanneer hij het over ‘dreigementen’ heeft, maar bekend is wel dat de zwager van Donnarumma een banketbakkerij runt die de laatste dagen op talloze beoordelingswebsites slechte recensies heeft ontvangen. Zo werd er gemeld dat er in het eten wormen en kakkerlakken zitten. De Italiaanse media verwijzen naar dat gegeven aangezien Raiola stelt dat Donnarumma’s familie is ‘bedreigd’, maar meer is daar niet over bekend. De achttienjarige Donnarumma speelde tot dusverre 72 wedstrijden voor AC Milan en daarin kreeg hij 79 treffers om de oren.