Bosz pikt talentvolle ‘Asia-Juwel’ mogelijk op bij Barcelona

Seung-Woo Lee wordt na Maximilian Philipp mogelijk de tweede aanwinst voor Borussia Dortmund sinds de aanstelling van Peter Bosz. BILD schrijft zondagavond dat de negentienjarige linksbuiten van Barcelona hoog op het verlanglijstje staat van de nummer drie van de Bundesliga.

BVB heeft Lee tijdens het WK Onder-20 in Zuid-Korea nadrukkelijk in de gaten gehouden en op dat toernooi kwam de buitenspeler tot twee doelpunten en één assist in vier wedstrijden. Hij scoorde tegen Guinee en Argentinië en strandde met zijn Zuid-Korea uiteindelijk in de achtste finale, want daarin was Portugal met 1-3 te sterk.

Naast Dortmund hebben ook Manchester City en Manchester United belangstelling voor Lee, die bij Barcelona nog tot medio 2019 onder contract staat. De voormalige jeugdspeler van Incheon United wordt door BILD omschreven als een Asia-Juwel, maar het schijnt dat Barcelona desondanks openstaat voor een verkoop.