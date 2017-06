Boze AC Milan-fans gooien tijdens EK briefgeld naar ‘Dollarumma’

De groepswedstrijd tussen de beloften van Denemarken en Italië is zondagavond in een overwinning voor i Azzurri geëindigd. De formatie van Luigi Di Biagio had aan doelpunten van Lorenzo Pellegrini en Andrea Petagna voldoende om de leeftijdsgenoten uit Scandinavië het zwijgen op te leggen: 0-2.

Denemarken en Italië zorgden in de eerste helft niet voor spektakel in Kraków, al kregen Frederik Borsting, Andrea Conti en Marco Benassi nog wel kansen om te scoren. Het meest opvallende moment deed zich voor toen supporters van de Poolse fanclub van Milan bij een hoekschop biljetten op het grasveld gooien, in de richting van Gianluigi Donnarumma. Achter het doel viel tevens een spandoek met de tekst ‘Dollarumma’ te lezen.

De wedstrijd moest even worden stilgelegd, maar na de hervatting nam Italië afstand van Denemarken. Pellegrini scoorde met een fantastische omhaal en het slotakkoord was aan Petagna, die scoorde na een voorzet van Federico Chiesa. De beste kans voor de Denen was voor Andrew Hjulsager; zijn inzet werd gekeerd door Donnarumma. Italië gaat nu samen met Jong Duitsland aan kop in Groep C van het EK Onder-21.