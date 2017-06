‘Ik zou niemand van ons inruilen, ook niet voor Messi of Ronaldo’

Besiktas prolongeerde het afgelopen seizoen de landstitel en dat was gezien de kracht van de spelersgroep geen wonder, zo vertelt Dusko Tosic. De linksachter is onder de indruk van de selectie en zou er niet veel aan veranderen, zo laat de Serviër optekenen in een interview met FANATIK.

De voorhoede van Besiktas wordt gevormd door namen als Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun en Vincent Aboubakar en hebben volgens de 32-jarige Tosic allemaal hun waarde: “Ik zou niemand van Besiktas vervangen, ook niet voor Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Ik houd van mijn medespelers en van mijn team”, klinkt het.

“Ik heb in het verleden overigens ook tegen Ronaldo gespeeld en hij heeft nooit indruk op mij gemaakt. Hij speelde alsof hij er niet helemaal bij was met zijn gedachten”, besluit Tosic. Besiktas eindigde het seizoen met een voorsprong van vier punten op Medipol Basaksehir en Tosic deed in 26 competitiewedstrijden mee. Daarin scoorde hij twee keer.