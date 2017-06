Bayern haalt opvolger van Lahm uit Londen

Manchester United krijgt mogelijk binnenlandse concurrentie in de strijd om Álvaro Morata. Chelsea heeft zich gemeld en hoopt de spits van Real Madrid voor de neus van the Red Devils weg te kapen. (Daily Mirror)

Bournemouth wil zakendoen met Liverpool. Niet alleen Ryan Kent moet overkomen voor 6,9 miljoen euro, want de club hoopt daarnaast Joe Gomez te mogen huren. (The Sun)