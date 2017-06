‘Ik wil laten zien dat ik die 41,5 miljoen euro waard ben’

Bayern München maakte woensdagavond melding van de komst van Corentin Tolisso. De middenvelder komt voor 41,5 miljoen euro over van Olympique Lyon en die transfersom kan door variabelen nog oplopen tot 47,5 miljoen. De 22-jarige Tolisso beseft dat dat transferbedrag hoge verwachtingen met zich meebrengt.

“De prijs zet me onder druk, maar ik wil laten zien dat ik de prijs waard ben en dat Bayern er goed aan heeft gedaan om mij voor deze prijs te kopen”, aldus de enkelvoudig international van Frankrijk in een interview met Téléfoot. “Alles is heel snel gegaan. Toen ik wist dat Bayern mij wilde hebben, heb ik geen moment getwijfeld.”

“Iets groters en beters dan Bayern ga je niet vinden”, aldus Tolisso. “Ik heb met Carlo Ancelotti gesproken en hij is een trainer die overal waar hij is, prijzen wint. Hij heeft mij nog eens benadrukt hoe groot deze club is. Ik wil bij Bayern tevens laten zien dat ik het waard ben om in de basis te staan bij de Franse ploeg.”

Corentin Tolisso, in 2002 al een fan van FC Bayern München en sinds deze week ook nog eens de duurste aankoop ooit! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 17 juni 2017