PEC Zwolle heeft nieuwe spits binnen: ‘Tijd voor de volgende stap’

Piotr Parzyszek is officieel speler van PEC Zwolle. De nummer dertien van het voorbije seizoen in de Eredivisie maakt zondagavond bekend dat de 23-jarige transfervrije aanvaller voor drie seizoenen is gecontracteerd.

“Met Piotr halen we onze gewenste versterking voor de spitspositie binnen. Het is een fysiek sterke en meevoetballende spits, die ondanks zijn relatief jonge leeftijd, al veel wedstrijden achter zijn naam heeft staan”, aldus technisch directeur Gerard Nijkamp.

“Piotr heeft het afgelopen seizoen een goede ontwikkeling doorgemaakt in de Jupiler League waarin hij het net veelvuldig wist te vinden. Nu is het tijd voor hem om een volgende stap te zetten en zich ook te bewijzen op het hoogste voetbalniveau van Nederland.”

De voormalig international van Jong Polen komt uit de jeugdopleiding van De Graafschap en maakte daar ook zijn debuut in het profvoetbal. Na avonturen bij Charlton Athletic, Sint-Truiden en Randers FC Keerde hij in de winter van 2016 terug op De Vijverberg. Parzyszek maakte voor De Superboeren 57 doelpunten in 104 wedstrijden.