‘Hij is twee keer Lukaku en ik zou hem ook verkiezen boven Ronaldo’

Harry Kane maakte in 165 wedstrijden voor Tottenham Hotspur 99 doelpunten en vorig seizoen kroonde hij zich tot topscorer van de Premier League door 29 keer doel te treffen. Hij hield onder anderen Romelu Lukaku onder zich, die 25 keer scoorde en in totaal al 71 keer het net wist te vinden namens Everton.

De Engelsman en Belg worden gezien als de betere spitsen van de hoogste afdeling van Engeland en oud-verdediger Jason Cundy weet wel wie van de twee hij het beste vindt. “Als ik voor de mogelijkheid sta om een van deze spelers te kopen, dan zou ik altijd voor Kane in plaats van voor Lukaku kiezen”, zegt de 47-jarige Engelsman tegen talkSPORT.

“Ik zou Harry Kane ook liever hebben dan Cristiano Ronaldo. Hij is compleet en je weet wat hij brengt en hoe goed hij nog kan worden. Ik heb daar wel vertrouwen in. Kane is twee keer de speler die Lukaku is. Kane is beter, hij kan de bal met zijn rug naar het doel vasthouden en dat kan Lukaku niet”, besluit Cundy, die voor onder meer Chelsea speelde.