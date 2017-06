‘Ik kan me niet voorstellen dat mensen het Sneijder niet gunnen’

Wesley Sneijder is sinds vorige week recordinternational van het Nederlands elftal. De 33-jarige middenvelder speelde tegen Luxemburg zijn 131e interland en had in totaal veertien jaar nodig om dat aantal te bereiken. Frank de Boer zag Sneijder aan het begin van deze eeuw doorbreken in Oranje.

Nadat Sneijder in april 2003 zijn debuut voor Nederland had gemaakt in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal, maakte hij in oktober van dat jaar tegen Moldavië zijn eerste interlanddoelpunt. "Toen hij doorbrak, was ik al bijna aan het einde van mijn loopbaan als international", vertelt De Boer in gesprek met Voetbal International. "Die wedstrijd dat hij zo excelleerde, tegen Schotland, viel ik in en scoorde ik."

De Boer zwaaide zelf na het EK van 2004 in Portugal af als international. "Zo veel hebben we dus niet met elkaar gespeeld, maar wat je toen al meteen kon zien, waren zijn enorme kwaliteiten", vervolgt hij zijn relaas over de technicus. "Later maakte ik Wesley van dichtbij mee toen ik assistent-bondscoach was bij het Nederlands elftal. Ik heb veel waardering voor hem. Hij stond er altijd als Oranje hem nodig had en was ook nog eens heel vaak beslissend."

Sneijder onttroonde Edwin van der Sar tegen Luxemburg uiteindelijk als recordinternational. "Ik vind hem een uitstekende ambassadeur en gun hem zijn record van harte. Ik kan me ook niet voorstellen dat er mensen zijn die het níét leuk vinden. Kijk naar zijn carrière: bij grote clubs gevoetbald, prijzen gewonnen, WK-finale gespeeld. Voor zo'n speler kun je niet anders dan heel veel respect hebben", besluit De Boer.