‘Lazio vindt twintig miljoen euro te gortig en wendt zich tot PSV’

Lazio blijft de Nederlandse markt in de gaten houden. De Romeinen doen verwoede pogingen om Alejandro Gómez over te nemen van Atalanta, maar die deal dreigt te mislukken. In dat geval geldt Gastón Pereiro als alternatief, schrijft La Repubblica.

Atalanta vraagt volgens de krant twintig miljoen euro voor Gómez. Op dit moment vindt Lazio dat bedrag te hoog: de subtopper wil niet verder gaan dan vijftien miljoen euro. Er lijkt weinig schot in de zaak te zitten en dus kijkt Lazio alvast naar alternatieven. Als Atalanta de vraagprijs voor Gómez niet laat zakken, wendt men zich tot PSV.

Pereiro was het afgelopen seizoen goed voor tien doelpunten in dertig duels. Hij ligt nog drie jaar vast in Eindhoven en is naar verwachting een goedkopere optie dan Gómez. Het is niet de eerste keer dat Lazio deze zomer wordt gelinkt aan een speler uit de Eredivisie: Marco van Ginkel, Tonny Vilhena en Davy Klaassen (vertrokken naar Everton) werden al genoemd in de Italiaanse pers.