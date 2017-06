Bondscoach steunt Ronaldo: ‘Ik vertrouw hem voor honderd procent’

De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft zondag op een persconferentie op weg naar het duel met Mexico op de Confederations Cup zijn steun uitgesproken richting zijn aanvoerder Cristiano Ronaldo. Vrijdag kwam naar buiten dat hij bij Real Madrid heeft aangegeven te willen vertrekken en sindsdien gaat het rondom de nationale ploeg van de EK-winnaar niet meer om de Confederations Cup, maar om de eventuele aanstaande transfer van Ronaldo.

Ronaldo wordt er in Spanje van verdacht de belastingdienst voor een bedrag van 14,7 miljoen euro te hebben opgelicht in de periode tussen 2011 en 2014. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De aanvaller zou zich onvoldoende gesteund voelen door zijn werkgever en daarnaast zou hij door de aanklacht volledig klaar zijn met Spanje. Waar Ronaldo zwijgt over de hele situatie, kreeg de bondscoach op de persconferentie louter vragen over zijn sterspeler.

“Ik ken Cristiano al vele jaren. Ik heb met hem gewerkt toen hij achttien was en nu weer. Ik durf mijn hand in het vuur te steken voor hem; voor zijn karakter en zijn integriteit als mens en als sporter”, tekent Voetbal International op uit de mond van Santos. “Dat is wat ik erover te zeggen heb. Ik vertrouw hem voor de volle honderd procent.”

Meer wilde Santos niet kwijt over Ronaldo. “We zijn hier voor de Confederations Cup. Jullie hebben vast allemaal vragen over Ronaldo, maar daar ga ik niet meer op antwoorden”, aldus de bondscoach, die werd aangevuld oor doelman Rui Patricio: “Hij richt zich volledig op dit toernooi, is gefocust en wil het team helpen.”