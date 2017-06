'Ik vrees dat we overspoeld gaan worden met foto's van Ronaldo in Real-shirt'

Als Cristiano Ronaldo daadwerkelijk wil vertrekken bij Real Madrid, moet Manchester United volgens Stan Collymore alles uit de kast trekken voor zijn terugkeer op Old Trafford. De Ballon d'Or-winnaar zou zich niet gesteund voelen door Real Madrid in de kwestie van zijn vermeende belastingfraude. Toch sluit Collymore niet uit dat zaakwaarnemer Jorge Mendes een groot spel speelt, dat uitmondt in een nieuw contract voor Ronaldo in Madrid.

Sinds diverse media uitpakten met de vertrekwens van Ronaldo, worden meerdere potentiële bestemmingen genoemd. Paris Saint-Germain en Manchester United keren regelmatig terug; volgens The Times denken the Red Devils serieus na over de komst van CR7. Collymore, voormalig spits van onder meer Liverpool, zou dat toejuichen. "Als er ook maar een schijn van kans is dat Manchester United hem voor circa 170 miljoen euro kan halen, zou het dwaas zijn om die kans te laten lopen."

"Hij is 32 jaar, maar ontzettend gemotiveerd. Hij kan nog minstens twee jaar mee op topniveau en via de merchandising verdien je een groot deel van dat bedrag terug", voorspelt de columnist in de Daily Mirror. "Dat gebeurt met Paul Pogba en rond Ronaldo kunnen ze ook een hele fanfare uitrollen onder het mom dat Ronaldo thuiskomt. Dan krijg je de kassa wel aan het rinkelen." Volgens Collymore kan Zlatan Ibrahimovic worden afgeschreven en heeft Manchester United dus behoefte aan een nieuwe aanvalsleider. Bovendien zouden Marcus Rashford, Anthony Martial en Henrikh Mkhitaryan 'een boost' krijgen van Ronaldo.

"Ook verdwijnt de druk van de schouders van Pogba, als de Ballon d'Or-winnaar komt", voegt de drievoudig international van Engeland daaraan toe. "Dan kan Pogba weer gewoon gaan voetballen en dat komt iedereen ten goede. Ik twijfel er niet aan dat Ronaldo 20 à 25 doelpunten zou maken als centrumspits. Hij is groot, krachtig en heeft het eerder bewezen in de Premier League. Het zou niet alleen groots zijn voor Manchester United, maar ook een enorme coup voor de Premier League. We hebben te maken gehad met een brain drain richting Spanje, met het vertrek van Gareth Bale, Luis Suárez en anderen."

Collymore vraagt zich echter af hoe serieus de berichten uit Spanje genomen moeten worden. Hij vreest dat spelersmakelaar Mendes de situatie opblaast ter voorbereiding op nieuwe contractonderhandelingen. "Het zou me niets verbazen als we op sociale media uiteindelijk overspoeld worden met foto's van Ronaldo in het shirt van Real, met een bevestiging dat hij een nieuw contract heeft. Toch denk ik niet dat Ronaldo toestaat dat Manchester United wordt misbruikt als handelswaar, gezien zijn gevoelens voor de club. Maar als hij voor drie jaar tekent in Manchester, wie zou dan nog durven te gokken dat hij géén kampioen wordt?"